Frenkie De Jong è la grande novità nei convocati del Barcellona che domani sera al Camp Nou sfiderà il Celta Vigo per l'ottava giornata di Liga. L'olandese, ai box dallo scorso 22 settembre, torna così a disposizione di Xavi (il tecnico in conferenza non ha escluso l'impiego da centrale difensivo) anche per il quarto turno del gruppo C di Champions League in programma mercoledì prossimo contro l'Inter.