Dopo il 3-3 casalingo contro l'Inter, il Barcellona certifica il momento di difficoltà nei big match anche in Liga. Al Bernabeu va in scena un Clasico che premia la superiorità del Real Madrid, bravo a mettere in discesa l'attesa sfida già nel primo tempo con l'uno-due firmato da Benzema e Valverde. All'83' i blaugrana riaprono la gara con l'appoggio facile di Ferran Torres che sfrutta la sgasata di Ansu Fati, ma in pieno recupero Rodrygo la chiude dal dischetto: finisce 3-1 per i Blancos.