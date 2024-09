Il difensore del Monaco Thilo Kehrer è stato ospite degli studi dell'emittente RMC Sport per il programma 'Generation After'. Il giocatore tedesco, tra i vari temi trattati, ha parlato anche delle ambizioni del club del Principato per l'imminente Champions League, dove in calendario per il Roca Team c'è anche la sfida contro l'Inter: "Abbiamo l’ambizione di mostrare il nostro livello, il nostro potenziale. Vogliamo mettere gli ingredienti in campo entrando ogni volta con l'intenzione di vincere. Conosciamo il nostro stile e le nostre qualità, pur essendo umili. Ma il nostro desiderio è davvero quello di fare punti e arrivare ai playoff di questa Champions League".