Nella vittoria del Monaco contro il Barcellona, uno dei risultanti più di clamore della prima giornata di Champions League, ha giocato un ruolo chiave Magnes Akliouche, il giovane esterno offensivo del club biancorosso autore del gol dell'1-0 e in generale di una partita eccezionale. Akliouche che nel dopopartita ha parlato in zona mista sottolineando come questo risultato possa dare la carica giusta per le prossime partite europee: "La Champions League è qualcosa di nuovo per molti di noi. Giocarla è una grande gioia, ha un che di magico specie per i più giovani. Il Barcellona è tra i club più forti d'Europa, ottenere un risultato così in casa può darci vigore per le prossime partite. Possiamo dimostrare di avere la capacità di poter fare buone cose lungo tutta la stagione".