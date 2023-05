Olivier Giroud si dice 'molto carico' prima dell'euroderby che metterà il Milan di fronte all'Inter per il primo round della semifinale di Champions League. "Ci aspetta una partita speciale, diversa - ha spiegato il francese in conferenza stampa -. Mi piace giocare il derby e le grandi partite, sono fiero e orgoglioso di questo Milan. Spero di fare grande cose domani".

Che cosa dici ai compagni dall'alto della tua esperienza?

"In questo tipo di partite abbiamo bisogno di tutti al 110%. Sappiamo che possiamo fare grandi partite con le nostre qualità ma dobbiamo essere tutti carichi al 110%. Io provo sempre a essere positivo, incoraggiando i miei compagni".

E' una rivincita della finale Mondiale persa contro Lautaro?

"E della Supercoppa anche (ride, ndr). Non è una cosa personale, non è Giroud contro Lautaro. Lasciamo il passato alle spalle, ovviamente per me è una motivazione in più. Nessuna cosa limita la mia concentrazione, io sono focalizzato sul campo".