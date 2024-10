Dopo la lunga e trionfale esperienza al Liverpool, Jürgen Klopp si rimette in gioco in una nuova prospettiva. Il tecnico tedesco è stato infatti ingaggiato dalla Red Bull che gli ha affidato il ruolo di Global Head of Soccer, col compito di supervisionare la rete internazionale dei club calcistici dell'azienda, tra i quali ovviamente anche la formazione di Lipsia, uno dei pilastri della galassia dei tori rossi, avversaria dell'Inter in Champions Leeague. Nel contratto è presente però una clausola risolutoria che si attiverà in caso di chiamata da parte della Nazionale tedesca.

Klopp commenta così il nuovo incarico: "Dopo quasi 25 anni, non potrei essere più emozionato di essere coinvolto in un progetto come questo. Il ruolo potrebbe essere cambiato, ma la mia passione per il calcio e le persone che rendono questo gioco ciò che è, non è cambiata. Unendomi alla Red Bull a livello globale, voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo a nostra disposizione. Ci sono molti modi in cui possiamo farlo, utilizzando la conoscenza e l'esperienza ad alti livelli che Red Bull possiede per imparare da altri sport e altri settori. Insieme possiamo scoprire cosa è possibile. Avrò un ruolo di mentore per gli allenatori e le dirigenze dei club della Red Bull ma, in definitiva, sono parte di un'organizzazione che è unica, innovativa e lungimirante. Come ho detto, questo non potrebbe entusiasmarmi di più".