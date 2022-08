Il Viktoria Plzen, squadra inserita nel girone C di Champions League con Inter, Bayern Monaco e Barcellona, vince all'ultimo respiro sul campo del Ceske Budejovice: decisiva la rete al 94esimo siglata da Mosquera. La squadra di Bílek, a quota 10 punti dopo 4 giornate di campionato, volta in testa alla classifica in attesa delle due squadre di Praga.