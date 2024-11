Il Monaco conquista tre punti di grande orgoglio superando in trasferta lo Strasburgo per 3-1 nel match valido per l'undicesima giornata della Ligue 1 francese. Un successo maturato nella fase finale dell'incontro, quando la squadra di Adolf Hütter, andata sotto nel punteggio per via del gol di Guéla Doué al 29esimo, ribalta gli alsaziani grazie alla doppietta del 19enne talento Eliesse Ben Seghir, che al 79esimo pareggia dal dischetto e all'89esimo trova il gol del 2-1. Nel recupero, il Monaco trova la terza rete firmata da George Ilenikhena. Con questa vittoria, i monegaschi si portano al secondo posto in solitaria a meno tre dal PSG capolista.