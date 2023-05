Una partita che valeva solo come passerella finale per i campioni d'Inghilterra vede il Manchester City uscire sconfitto per 1-0 dal campo del Brentford. Bella gara al Community Stadium, dove i Bees si congedano dal proprio pubblico con un successo di prestigio contro gli uomini di Pep Guardiola, scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata, frutto del gol siglato a cinque minuti dalla fine da Ethan Pinnock. Poco male per i Citizens, che ora concentreranno i loro sforzi sul derby di finale di FA Cup contro lo United e sulla finale di Champions League a Istanbul.