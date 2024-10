Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Arsenal-Southampton, Mikel Arteta ha anche dato un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Martin Odegaard e Oleksandr Zinchenko, i due giocatori dei Gunners in infermeria: "Alex torna probabilmente dopo la pausa per le nazionali, per Martin è molto difficile. Sta lavorando così duramente e sta spingendo per tornare", le parole del manager spagnolo. Per la cronaca, la sfida di Champions tra gli inglesi e l'Inter è in programma il prossimo 6 novembre.