Altre brutte notizie per il Barcellona, alle prese con i tanti infortuni dell'ultimo periodo. Come riferisce il Mundo Deportivo, Héctor Bellerin ha dovuto abbandonare l'allenamento di oggi a causa di un fastidio al soleo della gamba sinistra: un problema che lo mette in dubbio per le sfide contro Maiorca e Inter tra Liga e Champions. "Questo mercoledì si sottoporrà a una risonanza magnetica per scoprire la reale portata dell'infortunio e la speranza al club è che non sia niente di grave", si legge.