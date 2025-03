Potrebbe essere più grave del previsto l'infortunio accusato da Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco, per il quale si parlava di 'appena' sei settimane di stop. In realtà, stando a quanto appurato dalla BILD, gli esami hanno evidenziato anche un danno alla cartilagine del ginocchio, un problema che, se confermato, farebbe scorrere i titoli di coda in anticipo sulla stagione del francese, a meno di miracoli. Il quotidiano tedesco ipotizza almeno tre mesi di stop, ma solo dopo l'intervento chirurgico a cui si sottoporrà il giocatore, a Innsbruck, si sapranno i reali tempi di recupero.