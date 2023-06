Erling Haaland mette le cose in chiaro a pochi giorni dalla finale di Champions League tra il suo Manchester City e l'Inter: l'obiettivo dichiarato suo e della sua squadra è il Treble. E alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United, la macchina da gol norvegese di Pep Guardiola avvisa tutti ai microfoni della BBC: "Questo è il motivo per cui mi hanno comprato ovviamente, per ottenere questo, non dobbiamo nasconderlo. Significherebbe tutto. Farò tutto il possibile per cercare di realizzarlo. È il mio sogno più grande e spero che i sogni diventino realtà. Però so bene che non sarà facile: sono due finali contro due buone squadre che faranno tutto il possibile per cercare di distruggerci il sogno. Saranno motivati, saranno pronti e noi dobbiamo giocare al meglio, perché se giochiamo al meglio abbiamo davvero buone possibilità di ottenere esattamente quello che vogliamo".

Haaland ha anche parlato della sua crescita, ritenendo di essere migliorato "molto" in questa stagione, ma di poter migliorare ancora "dal mio piede destro al mio piede sinistro alla mia testa, dal gioco di costruzione, in tutto. Mi sono sviluppato in modo davvero positivo e questo è molto importante per me perché sono ancora molto giovane. Ho 22 anni, ho una lunga carriera davanti a me e devo ancora crescere. Anche a questo pensavo più di un anno fa quando pensavo alla mia prossima mossa".