Non è ancora chiaro se il mercato sia la motivazione principale, ma il centrocampista olandese Frankie de Jong è stato pizzicato da El Chiringuito all'aeroporto di Barcellona dove stava per imbarcarsi su un volo verso Londra, in Inghilterra, dove ha molti estimatori. A riconoscerlo un gruppo di tifosi, tra i quali uno con la maglia dell'Inter della scorsa stagione. Proprio i nerazzurri, se un club inglese interessato a De Jong riuscisse a convincerlo, potrebbero trovarsi di fronte un campione in meno nel confronto di Champions League contro i catalani.