Ancora una defezione per infortunio in casa Barcellona: Sergi Roberto starà infatti fuori dalle cinque alle sei settimane a causa della lussazione alla spalla sinistra rimediata nel corso della sfida contro l'Athletic Bilbao. Il difensore salterà quindi le partite di Liga e Champions League che la squadra ha in programma fino alla pausa dei Mondiali e tornerà a disposizione di Xavi Hernández probabilmente solo a fine dicembre, quando è in programma il derby cittadino contro l'Espanyol. Sergi Roberto si è infortunato al minuto 83, dopo che il Barça aveva già esaurito le cinque sostituzioni.