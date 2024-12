È bufera sull'RB Lipsia: la sconfitta per 5-1 patita in casa contro il Wolfsburg ha gettato ombre pesanti sulla formazione di Marco Rose, e nel dopopartita, intervistato da Sky Sports Deutschland, il responsabile dell'area sportiva della compagine sassone Marcel Schäfer inchioda tutti alle proprie responsabilità: "Il fatto che abbiamo perso 5-1 è brutalmente deludente. Davvero brutalmente deludente. Ed è per questo che dobbiamo davvero fare una profonda analisi e parlare intensamente di come possiamo trovare risposte il più rapidamente possibile per evitare qualcosa del genere”. Un punto fermo per Schäfer è però la fiducia nel tecnico: "Marco Rose è il nostro allenatore, sì. Siamo convinti che insieme a lui realizzeremo la svolta”.

Nella giornata di oggi, i Roten Bullen hanno comunicato il congedo col direttore sportivo Rouven Schröder, che dopo un anno e otto mesi lascia la Sassonia per diventare amministratore delegato dell'area sportiva del Salisburgo, altro club della galassia Red Bull. "Rouven si è impegnato pienamente sia nei suoi compiti che nel club e si è sempre assunto la responsabilità. Anche le discussioni sul suo desiderio di cambiamento sono state molto trasparenti e professionali. Vorremmo ringraziare Rouven per il suo impegno e il lavoro svolto e gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo nella sua nuova sfida!”, le parole di commiato di Schäfer.