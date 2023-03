Sarà il Benfica l'avversario dell'Inter ai quarti di finale di Champions League. Roger Schmidt , tecnico dei lusitani, dice la sua sull'esito dell'urna di Nyon direttamente in conferenza stampa: "Non ci sono favoriti... - esordisce -. Conosciamo già il nostro avversario, va bene. Giocheremo contro una grande squadra. L'Inter ha tante qualità individuali, esperienza. I giocatori saranno al massimo livello. E noi dobbiamo essere al livello miglior livello. Abbiamo già giocato a un livello eccezionale in Europa. È una grande sfida.

Crediamo nel nostro calcio. Abbiamo la possibilità di essere in semifinale, ma non voglio ancora guardare a quello. Il Vitória (avversario di domani in campionato, ndr) è la più importante. Giocheremo ad aprile. Mi aspetto partite complicate. Voglio pensare prima a Vitória, Rio Ave, Porto. Conosciamo le nostre qualità, ma dobbiamo lavorare molto. Non cambieremo il nostro approccio, per rispettare il prossimo avversario, il che è positivo".