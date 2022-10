Leroy Sané dovrà restare ai box per un tempo indefinito dopo aver accusato una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra durante il match stravinto ieri dal Bayern Monaco contro il Bochum, un netto 5-0 in cui anche il tedesco ha lasciato il segno segnando il tris momentaneo. "Leroy Sané è fuori per il momento", si legge nella nota del club bavarese. Da capire se, l'ex Manchester City recupererà in tempo per la sfida europea contro l'Inter, in programma il prossimo 1° novembre.