Jonas Urbig, reduce da una brutta prestazione in Bundesliga contro l'Union Berlino nel match prima della sosta per le Nazionali, ha ricevuto un messaggio di esortazione da parte del compagno di reparto al Bayern Monaco, Manuel Neuer, attualmente infortunato. Proprio Urbig è chiamato al delicato compito di sostituire Manu, costretto ai box per via della ricaduta al polpaccio.

"È successo anche a me", ha detto Neuer rassicurando il compagno al quale poi ha detto: "Continua così penso che sia molto bravo". In attesa di capire come procederà il recupero del numero uno della compagine bavarese, Urbig è attualmente l'indiziato numero uno a proteggere i pali del Bayern contro l'Inter, quantomeno nella gara d'andata.