Si è chiusa in anticipo la stagione di Hiroki Ito: il difensore giapponese del Bayern Monaco, che ha riportato un'altra frattura del metatarso destro nella recente partita di Bundesliga contro il St. Pauli, secondo le informazioni offerte dalla Bild dovrà rimanere fermo per almeno tre mesi. Una chiusura anticipata di un'annata tormentata che il nipponico conferma con un messaggio sul suo profilo Instagram: "Non posso più giocare questa stagione a causa di un infortunio. Recupererò bene per la prossima stagione e tornerò sicuramente", le parole di Ito.