Intercettato da Sky Sport.de al termine del successo contro il St. Pauli, Leroy Sané, jolly della trequarti del Bayern Monaco, ha commentato così la vittoria dei bavaresi: "È stata una bella vittoria dopo la sosta per le nazionali. Per me l'unica cosa che conta è fare bene e vincere le partite, è quello che mi interessa. Mi trovo bene con la squadra, non vedo l'ora di iniziare questa fase decisiva della stagione".

Se voglio restare al Bayern? "Sì, l'ho già detto. Ora sono concentrato sulle mie prestazioni, questa è la cosa più importante", ha commentato il fantasista tedesco.