Vittoria sfumata all’ultimo minuto per il Bayern Monaco nel big match giocato oggi sul campo del Borussia Dortmund. 2-2 il risultato finale in favore dei bavaresi, che hanno chiuso anche il match in dieci uomini per l’espulsione per somma di ammonizioni di Coman. Goretzka nel primo tempo e Sané nella ripresa sembravano avvicinare la vittoria del Bayern, ma prima Moukoko e poi Modeste hanno regalato un pari preziosissimo ai gialloneri. Con questo risultato il BVB resta a pari punti col Bayern a quota 16 punti, -1 rispetto alla coppia di testa composta da Union Berlino e Friburgo.