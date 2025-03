Nel corso del programma 'Aktuelles Sportstudio' della ZDF, il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato dettagliatamente dei retroscena del suo rinnovo contrattuale con il club bavarese. Rinnovo arrivato dopo un'estenuante trattativa durata molto a lungo: "È vero che siamo usciti da una stagione non molto positiva. L'estate scorsa, avevo la sensazione di essere uno di quelli pronti a partire. Ma durante la preparazione estiva, il club ha detto che ora sarei dovuto diventare il loro uomo immagine. Ho trovato difficile credere a questo cambio di opinione nel giro di poche settimane. Poi è arrivato un nuovo allenatore e, di conseguenza, ho voluto vedere prima come ci stavamo sviluppando come club e come squadra. Per me era molto importante che Max Eberl mi desse il tempo necessario per farlo".

Nel tempo, Kimmich ha riacquistato la fiducia nella dirigenza del club che aveva temporaneamente perso: "È stata ricostruita nelle ultime settimane e mesi. Non c'era più in estate, ma da allora la fiducia è cresciuta di nuovo. Tutto questo dopo aver pensato davvero di lasciare la Baviera: "Il mio contratto sarebbe scaduto in estate e mi era permesso di parlare con altri club a partire dal 1° gennaio. Questa è una situazione speciale. Ho già preso in considerazione l'idea. E questo era importante per me in modo da poter prendere la decisione attiva per il Bayern. Volevo assolutamente conoscere le mie opzioni, confrontarle e poi soppesare cosa fosse meglio per me e la mia famiglia". Ma un trasferimento all'estero è ancora un'opzione per lui? "Sì, forse. Non si sa mai cosa succederà tra quattro anni. Questa può sempre essere un'opportunità per tutta la famiglia e per te stesso".