A una decina di giorni dal confronto in Baviera contro l'Inter nei quarti di Champions League, in casa Bayern si va verso la fine dell'era Thomas Müller. L'attaccante 35enne ha il contratto in scadenza e secondo quanto filtra dal club tedesco non verrà rinnovato, nonostante inizialmente fosse stata data carta bianca al giocatore per decidere se restare o meno.

La ragione principale della separazione è il costo a bilancio di Müller, che veste la maglia del Bayern dal 2000, quando aveva 10 anni, e ha giocato oltre 700 partite con questa addosso. Il giocatore guadagna circa 17 milioni lordi, troppi per una riserva di lusso. Inoltre i bavaresi vogliono ringiovanire la rosa e questa strategia passa anche da decisioni drastiche come questa.

Dopo averla affrontata a Madrid nella finale di Champions League del 2010, dopo l'indimenticabile ottavo di finale della stagione successiva e nel girone della stagione 2022/23, per Thomas Müller è in arrivo dunque l'ultimo confronto con l'Inter della sua storia al Bayern.