Dopo il grave infortunio accusato durante gli impegni con la Nazionale canadese, l'esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies è già stato operato con successo a Innsbruck dallo specialista Christian Fink, lo stesso medico che in passato ha operato anche altri giocatori del club tedesco quali Leroy Sané e l'ex Lucas Hernández, oggi al PSG. Lo riferiscono i giornalisti del quotidiano locale di Monaco di Baviera TZ, Manuel Bonke e Philipp Kessler. Davies, lo ricordiamo, dovrà stare fermo sei mesi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nel frattempo, Nedal Huoseh, agente di Davies, si scaglia apertamente contro Jesse Marsch, ct del Canada: "Non avrebbe dovuto giocare nella partita amichevole per il terzo posto contro gli Stati Uniti", ha detto Huoseh nelle parole riportate ancora da Kessler. "Sono rimasto sorpreso dal fatto che fosse nell'undici titolare, perché aveva detto che non era in grado di cominciare la partita. Secondo me, Marsch avrebbe dovuto gestire meglio la situazione; si poteva evitare al 100 per cento questo infortunio. Non dovresti correre rischi con i giocatori se ti dicono che non sono in grado di giocare", ha chiosato.