Harry Kane non vive come un’ossessione il fatto che la sua bacheca sia ancora vuota, a 31 anni, dopo una carriera in cui per un motivo o per un altro non è mai riuscito a sollevare neanche un trofeo di squadra, pur performando sempre alla grande a livello individuale: "Ho fatto molte cose che avrei voluto fare nella mia carriera finora; ovviamente, so che il trofeo di squadra è quello a cui tutti faranno riferimento, ma alla fine, devi fare del tuo meglio in ogni situazione, e sento di esserci riuscito - ha spiegato l'attaccante inglese del Bayern Monaco a ESPN -. Da quando ho iniziato, si è sempre trattato di quanto potessi essere costante. Ho guardato i grandi del gioco e cosa li ha resi grandi, e non si trattava solo di farlo a periodi, ma di farlo anno dopo anno. E questa è stata una grande spinta per me per essere in grado di essere con costanza uno dei migliori giocatori al mondo. E questa spinta mi accompagnerà fino alla fine della mia carriera, che finisca con un trofeo o 20 trofei. In definitiva non cambierà la mia mentalità e ciò che voglio ottenere e come cerco di ottenerlo".

L'ex Tottenham già quest'anno può rompere il tabù, visto che i bavaresi sono in corsa per vincere Bundesliga e Champions League: "Quest'anno abbiamo un'altra opportunità di vincere qualche trofeo, sarebbe incredibile, e forse questo fermerebbe un po' quel rumore intorno a me. Ma, penso che nel calcio in generale, ci saranno sempre persone che dubitano di te, persone che ti criticano. La cosa più importante è che tu sappia cosa stai cercando di ottenere. I tuoi compagni di squadra ti rispettano per come lavori e il club ti rispetta e i tifosi ti rispettano, e questo è ciò che in definitiva mi interessa".