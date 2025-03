"Giocare la finale in casa ci dà una motivazione in più", ha detto Harry Kane in zona mista dopo la partita con il St. Pauli, dove si è fermato a parlare della sfida in programma contro l'Inter, valida per i quarti di Champions League. Match che la stella del calcio inglese prevede complicate ma per le quali nutre parecchio ottimismo.

"Ci aspettano due partite difficili contro l'Inter - ha continuato -. Dobbiamo solamente concentrarci su noi stessi. Possiamo battere tutte le migliori squadre d'Europa e dobbiamo dimostrarlo. Abbiamo giocato una grande partita contro il Leverkusen in Champions e dobbiamo affrontare l'Inter con la stessa mentalità per cercare di ottenere la semifinale".

