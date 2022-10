"Non abbiamo niente da regalare al Barcellona". Parola di Oliver Kahn, dg del Bayern Monaco intercettato alla vigilia del match di Champions League contro i blaugrana e valido per la penultima giornata della fase a gironi: "Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e arrivare primi nel gruppo - le parole riportate dal Mundo Deportivo -. Giocare contro il Barça è sempre speciale. È un grande club, una grande squadra, abbiamo avuto molti duelli in passato. Siamo pronti per una grande partita. Abbiamo giocato bene ultimamente, i risultati sono stati corretti”.