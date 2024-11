A pcohe settimane di distanza dall'incredibile incidente nel quale è rimasto coinvolto da passeggero, Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, finisce di nuovo nell'occhio del ciclone per le peripezie in strada, ma che questa volta lo vedono protagonista diretto. A scatenare le critiche verso il giocatore è stato un video pubblicato giovedì su Instagram dal rapper nigeriano Zoro Swagbag, dove si vede Boniface viaggiare a 140 chilometri all'ora, oltre il limite di velocità consentito, e consultare lo smartphone mentre è alla guida.

Il video, che ha ottenuto oltre 100mila visualizzazioni, è stato poi rimosso. Ma non è bastato a placare la rabbia di Xabi Alonso che ai microfoni della Bild ha ammonito pesantemente il suo giocatore: “Naturalmente non va bene, non è consentito. Ciò non deve accadere. Lui lo sa. Ma dobbiamo dirgli che non era giusto, non era permesso”. Sempre alla Bild, il club annuncia provvedimenti: “Stiamo esaminando la questione, se l'incidente sarà confermato, ne parleremo ovviamente con Victor il prima possibile. Non serve solo come modello: si tratta fondamentalmente di non mettere in pericolo te stesso o le altre persone sulla strada”.