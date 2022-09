Gli ultimi giorni di mercato in casa Barcellona sono stati contraddistinti dalla torbida situazione legata a Jordi Alba, un tourbillon di voci di mercato nel quale è rimasta coinvolta anche l'Inter e che ha dato adito ad un amaro sfogo da parte dell'esperto terzino blaugrana. Alla vigilia del match di campionato contro il Cadice, il tecnico dei Culé Xavi Hernandez ha provato a tendere la mano al suo giocatore: "Posso arrivare a capire Jordi, ma al di là delle sue affermazioni è sul pezzo e molto motivato: l'altro giorno è entrato in campo e ha fatto bene. Il suo atteggiamento non è cambiato, sta tirando il carro perché è uno dei capitani. E quando gioca, rende. Sono contento di lui. Per me è molto importante. Le dichiarazioni sono normali, è successo anche a me. Cerco di essere molto chiaro con i giocatori e ancora di più con lui, per via del rapporto che abbiamo. Non voglio perdere il gruppo, cerco di essere onesto e di affrontarlo. Abbiamo parlato tanto, sa perfettamente che ci sarà competizione e che giocherà chi starà meglio. Non è una sorpresa, è il mondo del calcio, un'ovvietà. Comunque, non ci sono polemiche".