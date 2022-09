Vittoria agevole per il Barcellona, formazione inserita nel girone di Champions League dell’Inter. I blaugrana si sono imposti per 3-0 sul campo del Siviglia. Decisivi per il risultato finale i gol di Raphinha, Lewandowski e Garcia. Questo risultato proietta la formazione allenata da Xavi al secondo posto alle spalle del Real Madrid, 10 punti contro i 12 della formazione merengue.