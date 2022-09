Gerard Piqué, accantonato da Xavi in questa prima parte della stagione, contro l'Inter dovrebbe tornare tra i titolari visti gli infortuni di Koundé e Araujo. Intanto, in Spagna, si vocifera di un possibile addio alla Catalogna. Secondo quanto riportato da Okdiario, il centrale blaugrana sarebbe stato messo nel mirino dall'Atletico Madrid, con Diego Pablo Simeone suo grande sponsor. Un modo anche per abbassare la clausola da 40 milioni presente nell'affare Griezmann.