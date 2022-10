Marcos Alonso, difensore del Barcellona, ha parlato della sconfitta blaugrana contro il Bayern Monaco: "È complicato descrivere il nostro stato d'animo. La Champions è cattiva con me, ma sono testardo. Fallimento? Di questo dovremo parlarne a fine anno. Ora dobbiamo metterlo da parte, dobbiamo lavorare per migliorare. Siamo usciti per la gara persa contro l'Inter? Basta".