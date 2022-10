Intervistato da La Vanguardia, l'attaccante del Barcellona, Robert Lewandowski nella lunga chiacchierata fatta, torna ancora una volta sull'eliminazione della Champions League: "Siamo in evoluzione. Non mi aspettavo di arrivare e che tutto sarebbe andato bene nella prima stagione. Insisto sul fatto che è un processo che richiede tempo e pazienza. Il Barça dovrebbe essere agli ottavi. Dovevamo affrontare alcune situazioni con più intelligenza, nel calcio a volte devi sapere come vincere e non come giocare per vincere, e questo è quello che ci è successo. Ma queste cose ci rendono più forti per il futuro".