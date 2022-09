Presente in conferenza stampa insieme a Xavi Hernandez, il difensore del Barcellona Jules Koundé ribadisce le ambizioni sue e del club blaugrana prima del debutto in Champions League contro il Viktoria Plzen: "La squadra è molto entusiasta di questa bellissima competizione, che tutti vogliono giocare e vincere. Siamo in una buona forma e dobbiamo iniziare nel migliore dei modi per vincere questa prima partita, dobbiamo prenderla molto sul serio. Voglio vincere tutto, ogni competizione. Sarò felice se conquisterò dei titoli. Personalmente, voglio continuare a progredire. La Champions è una competizione che quando sei al Barça sei qui per vincere. È l'inizio della stagione e ci sono tante cose da migliorare, ma la rosa è ampia e di alta qualità, per quello che andremo con la chiara intenzione di competere per questa Champions”.