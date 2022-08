Presente a Istanbul in compagnia di Jordi Cruijff ai sorteggi della prossima Champions League, il vice presidente del Barcellona Rafael Yuste invita la squadra di Xavi Hernandez ad affrontare senza paura il 'gruppo della morte' con Inter e Bayern Monaco: "Ci siamo rinforzati bene, Jordi Cruyff e Mateu Alemany hanno fatto un ottimo lavoro e non ci sono scuse, dobbiamo competere contro questi rivali. Li rispettiamo, ma preoccupazione non è la parola. E visto l'entusiasmo dei tifosi e la voglia dello staff e dei giocatori, dobbiamo essere ottimisti".