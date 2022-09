La pausa per le Nazionali sta diventando un incubo per il Barcellona, che continua a mettere insieme solo notizie di giocatori costretti a fermarsi per infortunio. Dopo Jules Koundé e Memphis Depay, si iscrive al bollettino anche il difensore uruguayano Ronald Araujo: schierato titolare dal commissario tecnico della Celeste Diego Alonso nel match amichevole perso contro l'Iran, il centrale blaugrana ha dovuto lasciare il campo praticamente al pronti-via avendo accusato un problema all'adduttore destro dopo pochi secondi di gioco. Sebastián Coates ha preso il suo posto.