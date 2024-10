Suona un campanello dall'allarme in casa Arsenal, avversario dell'Inter il prossimo 6 novembre a San Siro nella fase a girone unico di Champions League. Bukayo Saka (così come il compagno di nazionale Curtis Jones) non andrà in Finlandia per il prossimo impegno dell'Inghilterra in Nations Leagua: l'attaccante, fanno sapere i Tre Leoni in un comunicato, è tornato dai Gunners per ulteriori accertamenti, dopo essere stato sostituito per un problema fisico durante il secondo tempo della partita di giovedì sera contro la Grecia.