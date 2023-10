"Non siamo dove dovremmo essere, avremmo dovuto vincere quelle due partite che abbiamo perso a Madrid. Avremmo dovuto vincere la partita contro l'Inter, così come contro Celta e Girona, l'unica partita che non abbiamo giocato bene è stata contro il Las Palmas, poi abbiamo sempre ribaltato la situazione". Ha tuonato così il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Mallorca, conferenza durante la quale si è detto insoddisfatto per i risultati ottenuti fino a questo momento. "A Madrid con l'Atletico abbiamo perso noi la partita, perché in alcuni momenti eravamo superiori.

Non è stato l'Atlético a batterci, siamo stati noi a perdere".