"Vogliamo portare il successo al nostro Paese, questo è il mio obiettivo e il mio sogno più grande". Così Hakan Calhanoglu, parlando alla vigilia dell'esordio della Turchia a Euro 2024 contro la Georgia. Parole sposate in pieno dal ct Vincenzo Montella, che in conferenza stampa ha rimarcato il concetto espresso dal suo capitano: "La mancanza di motivazione non è contemplata, dall'altra parte il fatto di essere troppo carichi può essere un freno - ha spiegato l'ex allenatore del Milan -. Dobbiamo pensare alla nostra responsabilità come squadra che rappresenta un Paese. Siamo tutti qui per realizzare un sogno".