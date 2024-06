Momento di tensione nella Nazionale dei Paesi Bassi al momento dell'uscita al 33esimo di Joey Veerman nel corso della partita di Berlino contro l'Austria, dove il giocatore del PSV Eindhoven ha incontrato parecchie difficoltà e per questo il ct Ronald Koeman ha deciso di rimpiazzarlo prima dell'intervallo con Xavi Simons. Protagonista è stato Denzel Dumfries, che ha aggredito verbalmente un fotografo intento ad immortalare il compagno di squadra, scoppiato in lacrime in panchina. Lo racconta il giornalista di ESPN Pascal Kamperman, testimone della situazione.

Spiega il giornalista: "Dopo la sua sostituzione, Veerman si è seduto in un angolo della panchina. La cosa bella è stata vedere un fotografo che gli si è avvicinato per scattare delle foto. È stato mandato via da Dumfries, che si è arrabbiato molto con l'avventore, dicendogli di allontanarsi". Gesto che va ovviamente interpretato come un tentativo da parte di Dumfries di proteggere il proprio compagno in un momento sicuramente difficile della sua carriera. Altri elementi degli Oranje, sempre secondo Kamperman, si sono avvicinati a Veerman per consolarlo, da Joshua Zirkzee a Jeremie Frimpong.