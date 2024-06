"Sappiamo che gli scozzesi possono giocare bene. Lo hanno dimostrato contro Olanda e Spagna. Siamo ben preparati e arriviamo alla partita con molta fiducia. Gli scozzesi devono mostrare una reazione ora". Si presenta con questa carica il ct della Svizzera, Murat Yakin in conferenza stampa prima della partita contro la Scozia.

Quando gli è stato chiesto quali sono i giocatori chiave della squadra avversaria Yakin è andato in dribbling:

"Spero che nessuno dei loro giocatori sia migliore dei miei. Per questo non voglio individuare uno o due giocatori. Mi concentro di più sulla mia squadra".

Domani sera potrebbe piovere. Cosa cambia nei vostri piani?

"Siamo calciatori professionisti. Giochiamo su qualsiasi superficie, con qualsiasi tempo, contro qualsiasi avversario. Non dipende dal tempo".