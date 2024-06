"Vorrei fare chiarezza su una mia dichiarazione mal interpretata e, in certi casi, mal riportata. In conferenza stampa mi è stato chiesto cosa abbia imparato la Nazionale svizzera dalla sconfitta per 3-0 a Roma contro l'Italia nel 2021. Ho risposto che abbiamo imparato tanto e poi pareggiato due volte contro l'Italia nelle qualificazioni, qualificandoci, al contrario dell'Italia, per il Mondiale. Ci tengo a sottolineare che non è mai stata mia intenzione provocare o prendermi gioco della Nazionale azzurra". Lo ha scritto Remo Freuler, centrocampista della selezione elvetica, avversaria degli azzurri agli ottavi di Euro 2024, in un post pubblicato su Instagram dopo i veleni scatenati sui social rispetto alle sue parole.