Alla gioia per il passaggio alle semifinali degli Europei si aggiunge l'amarezza per la brutta notizia dell'infortunio che estromette dalla competizione uno dei propri elementi più importanti. La Spagna di Luis De La Fuente dovrà infatti fare a meno per il resto del torneo del centrocampista Pedri, uscito dopo otto minuti del quarto di finale di Stoccarda contro la Germania dopo un duro intervento che gli è costato, stando ai primi accertamenti, una distorsione al legamento laterale interno del ginocchio sinistro, come sottolineato da Marca.

Nella giornata di domani il centrocampista del Barcellona verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per valutare meglio l'entità della lesione.