Ronald Koeman non vede alcun motivo valido per rivoluzionare la formazione dell'Olanda, reduce dal ko a sorpresa contro l'Austria, per affrontare la Romania negli ottavi di finale di Euro 2024: "Non cambierò molto, non c'è assolutamente motivo per farlo - ha chiarito a NOS il ct Orange -. Certo non veniamo da un bel risultato, ma per quanto ho visto non dobbiamo farci prendere dal panico e cambiare tutto. Sceglierò la squadra più forte dal punto di vista fisico e mentale".

Nell'undici che partirà dal via domani, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dovrebbe rivedersi Denzel Dumfries, recuperato dopo i problemini al tendine del ginocchio che aveva accusato nei giorni scorsi: a farne le spese, secondo i colleghi olandese, sarà Lutsharel Geertruida.