L'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA), organizzatrice e proprietaria di UEFA EURO 2024, accoglie con favore l'operazione antipirateria condotta dalla Guardia di Finanza in Italia, coordinata dalla Procura di Milano, a seguito di una segnalazione presentata da Sky Italia.

L'operazione ha visto l'esecuzione di 14 perquisizioni nei confronti di 13 indagati in Italia. La Guardia di Finanza, l'organismo italiano principalmente responsabile della lotta alla criminalità finanziaria e al contrabbando, ha bloccato l'accesso ai popolari servizi IPTV illegali che trasmettevano illegalmente UEFA EURO 2024.

“La UEFA accoglie e sostiene questa operazione di successo. Vorremmo ringraziare tutti i soggetti coinvolti per i loro continui sforzi nella lotta alla pirateria portando avanti un'azione decisiva contro la criminalità organizzata", ha detto un portavoce della UEFA.

“Le entrate finanziarie generate dai diritti mediatici sono vitali per il benessere del calcio a tutti i livelli. In particolare, è essenziale lo sviluppo del calcio e gli investimenti di base in tutta Europa. Pertanto, la lotta alla pirateria online dei nostri concorsi è della massima importanza e il contributo dei nostri media partner è fondamentale per combattere quello che è un problema condiviso”.