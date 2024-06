Intercettato nella mixed zone del Castellani dopo la vittoria in amichevole contro la Bosnia, Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano della Nazionale italiana, commenta anche l'assenza di Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter, infortunato, punta a tornare a disposizione degli azzurri per l'esordio a Euro 2024 contro l'Albania: "Barella per noi è molto importante e lui lo sa - sottolinea Gigio a TMW -. Sta lavorando alla grande e sicuramente si farà trovare pronto e tranquillo, ci darà una grande mano".