Arrigo Sacchi, ospite delle frequenze della Rai durante la trasmissione 'Notti Europee', è tornato sul fallimento degli azzurri agli Europei. Di seguito la sua analisi: "Spalletti è una vittima, ha avuto il coraggio di entrare. È un ottimo allenatore, purtroppo ni non abbiamo mai avuto uno stile di gioco. L'Olanda, l'Inghilterra, il Brasile, l'Argentina e l'Uruguay che avevano uno stile, noi non abbiamo mai avuto uno stile di gioco, noi abbiamo cercato di fregare l'avversario. Per Spalletti poco tempo? Assolutamente sì. Adesso ci sono tanti stranieri, troppi. In passato quando venivano tanti giocatori stranieri, la nazionale italiana andava subito peggio", ha concluso.