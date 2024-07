Dopo la conquista dei quarti di finale di Euro 2024, passaggio del turno conquistato ieri contro l'Austria di Marko Arnautovic, è festa della Turchia. Nello spogliatoio della Nazionale guidata dall'italiano Vincenzo Montella è andata in scena una festa immediatamente dopo il match. Doppia celebrazione, come fa sapere la Gazzetta dello Sport, per i turchi che omaggiano anche uno dei più fidati collaboratori di Montella all'interno del suo staff, Daniele Russo. All'italiano è stata preparata una torta di compleanno, consegnata dal capitano, l'interista Hakan Calhanoglu.