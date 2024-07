Serata incredibile a Francoforte, che porta una firma indelebile: quella di Diogo Costa. Il portiere del Portogallo è l'eroe assoluto della formazione lusitana che passa ai quarti di finale di Euro 2024 solo ai calci di rigore, andando a sbattere contro una coriacea Slovenia che lotta in maniera leonina per 120 minuti senza farsi superare. E dire che è l'estremo difensore sloveno Jan Oblak che potrebbe diventare il re quando para al 104esimo un calcio di rigore a Cristiano Ronaldo che dopo l'errore scoppia in lacrime, consolato dall'intero gruppo.

Poco dopo, però, decide di salire in cattedra il numero uno del Porto, che prima nega un gol fatto a Benjamin Sesko lanciato in porta dopo un errore di Pepe, poi alza il muro e neutralizza tre rigori su tre degli avversari portando la squadra di Roberto Martinez ai quarti, dove affronterà la Francia.